Entrevista ao casal de médicos que conseguiu sair de Marioupol. "Fugimos do Inferno. Tropeçava-se em cadáveres na rua"

Ainda continuavam a ter água e gás?

A água desapareceu um dia depois de termos ficado sem eletricidade. E passado três dias também deixámos de ter gás. Portanto, no dia 5 de março já não havia nem água, nem luz, nem gás. Mas os voluntários ajudavam-nos muito. A rede de água da cidade, que era de gestão pública, passou a trazer-nos um camião grande com água. As crianças tinham prioridade, porque precisavam de água para preparar as misturas alimentares que lhes dávamos. Mas houve situações complicadas, com algumas pessoas a tornarem-se monstros.

Lutavam para ter acesso à água?

Queriam a água uns dos outros. É o instinto de sobrevivência. Não existia qualquer organização. As pessoas percebiam que cada dia que passava era pior. A cada dia havia menos água e menos carros a fazer a distribuição. Infelizmente não havia água suficiente para todos, porque os motoristas também deixaram de conseguir circular na cidade, por as estradas estarem destruídas. Mariupol, uma cidade com 600 mil pessoas onde deixou de haver água…

Ouviam os bombardeamentos quando estavam no complexo desportivo?

Sim, quando ouvíamos os aviões já sabíamos que ia começar o bombardeamento. Ficávamos com medo, era assustador. Da rua, conseguíamos olhar para o céu e ver ligeiramente a cauda do avião da Federação Russa. Nos primeiros dias, eles voavam a mais baixa altitude, mas a partir do momento em que o Batalhão Azov abateu um avião, começaram a voar mais alto e a disparar bombas mais pesadas, de 250 kg e de 500 kg. Os homens do Batalhão de Azov são os nossos heróis.

Ludmila e Konstantim refutam as referências às tendências nazis de muitos membros deste batalhão. Ela até canta as músicas que os glorificam. “Serem nazis ou nacionalistas são coisas diferentes. Eles são nacionalistas, porque lutam pelo seu país”, distingue. E são os militares mais bem preparados para enfrentar esta guerra e defender as cidades”.

A vida das 2.500 crianças que viviam no complexo desportivo. E os problemas com idosos

Quem se levantava arriscava-se a perder a manta. Havia idosos a fazer as necessidades no mesmo chão em que dormiam. E as crianças que estavam no Terrasport não podiam sair do espaço, por causa dos bombardeamentos, mas também não podiam fazer muito, o que passou a ser um problema quando deixou de haver energia para carregar os telemóveis. E muitas ficaram doentes.

E como é que era a vida das 2500 crianças lá, como era?

Quando deixámos de ter acesso à eletricidade, água e gás, as crianças começaram a ficar muito doentes, com febre e diarreia. E já não existia muita medicação nem ajuda dos voluntários.

Como é que as crianças passavam o tempo?

Ficavam sentadas na cave. Até podiam brincar com os cães e gatos, ou com os avós que estavam a perder a cabeça. Quando subiam ao primeiro andar para se alimentarem ou irem buscar água, poderiam conviver minimamente com outras crianças. Mas estavam proibidas de sair do complexo desportivo.

Onde é que as crianças dormiam?

Em colchões que estavam espalhados no chão. Mas quem se levantasse e deixasse de ter atenção às suas coisas podia voltar e já não encontrar o cobertor ou a almofada. Houve uma situação em que fui chamada para ajudar uma idosa, eu ia a caminhar pela cave com a lanterna, e foi muito difícil não pisar ninguém. Alguns idosos começaram a fazer as necessidades mesmo ali junto ao sítio em que dormiam. O cheiro era horrível. Depois fizemos umas latrinas na rua, para as pessoas pelo menos poderem ir lá fazer as necessidades.