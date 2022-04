O presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu esta sexta-feira às autoridades mundiais “diálogo para acabar com as guerras e os conflitos armados” e garantiu que o Qatar2022 será o “Mundial da paz”.

Num breve discurso de apresentação do sorteio do Mundial, Infantino realçou a necessidade de haver oportunidades no mundo para que as pessoas se “possam reunir, conviver em paz e celebrar” e que o “Mundial representará justamente essa oportunidade”.

“O nosso mundo está dividido, crispado e é nestas ocasiões que as pessoas se devem reunir e comemorar. O pedido que fazemos em nome da comunidade do futebol a todas as autoridades do mundo, é que parem a guerra, encetem o diálogo e criem condições para a paz. Queremos que este Mundial seja o Mundial da paz”, afirmou o presidente da FIFA, para quem este campeonato no Qatar “vai ser o melhor da história”.

Entretanto, o sheikh Tamin bin Hamad Al Thani, emir do Qatar, deu as boas-vindas a todos os participantes, lembrou que este Mundial é a primeira grande competição pós-pandemia, mostrou-se “muito orgulhoso” com a realização deste evento e desejou que “todos possam aproveitar este momento e criar uma ótima atmosfera”, tendo em conta que o desporto “transcende em muito o espaço da competição”.