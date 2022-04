Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Está a dirigir-se para a região de Donbass uma caravana de veículos militares com 13 quilómetros de extensão, no que poderá ser a preparação para a mãe de todas as batalhas, neste que é o 46.º dia após a invasão russa da Ucrânia. O Presidente ucraniano confirma que existe a expectativa de uma “batalha dura” no leste do país e pede mais armas e equipamento militar ao Ocidente, porque a ajuda que já foi entregue “não é suficiente”. Mas o governo alemão, pela boca da ministra da Defesa, alertou que a Alemanha “já atingiu o limite” na quantidade de meios militares que pode ceder a Kiev.

O que aconteceu durante a madrugada?

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, terminou mais um longo dia (que incluiu receber Boris Johnson e com ele dar um passeio pelas ruas de Kiev) com um discurso à nação. A principal mensagem transmitida pelo líder da Ucrânia foi afirmar que a agressão russa “não se destinava a ser limitada apenas à Ucrânia” e que “todo o projeto europeu é um alvo para a Rússia”.

Ao mesmo tempo que falava Zelensky, surgiam imagens de satélite que mostram uma caravana de veículos militares russos, com uma extensão de 13 quilómetros, a dirigir-se para a região de Donbass, no leste da Ucrânia. Mais de seis semanas após o início da invasão, a Rússia retirou as suas tropas da parte norte da Ucrânia, em torno de Kiev, e voltou a concentrá-las no leste do país.

Numa entrevista à Associated Press, o Presidente ucraniano indicou que a Ucrânia vai continuar a lutar duas guerras em simultâneo: as batalhas no terreno e, por outro lado, o esforço diplomático para “acabar com esta guerra“.

Noutra região da Ucrânia, nesta fase estão a acontecer bombardeamentos russos em Mariupol, no Mar de Azov, que impedem a retirada de civis através de vários corredores humanitários acordados entre os dois países. As autoridades ucranianas estimam que cerca de 100 mil pessoas permaneçam em Mariupol, no leste do país, que antes da invasão lançada pela Rússia tinha uma população de 430 mil pessoas.

Ao final da noite de sábado, um bombardeamento russo na região de Donetsk matou cinco pessoas. Perto de Kiev, uma nova vala comum com mais civis mortos foi encontrada perto da cidade de Buzova.

Em entrevista ao britânico The Telegraph, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a Aliança Atlântica está a ponderar o estabelecimento de uma presença militar permanente na Europa de Leste para repelir uma possível invasão russa. “Independentemente de quando e como termine a guerra na Ucrânia, a guerra já teve consequências de longo prazo para a nossa segurança”, disse Stoltenberg.