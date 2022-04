Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk foi processado, esta terça-feira, por antigos acionistas do Twitter que alegam que não foram informados, durante o tempo legal, do investimento do dono da Tesla na rede social. O processo, iniciado no tribunal federal de Manhattan, não especifica as sanções nem as compensações exigidas a Musk.

Os acionsitas acusam Musk de fazer “declarações falsas e enganosas e ainda omissões” por não ter revelado até dia 24 de março, como exigido legalmente, que tinha adquirido uma participação de 9,2% no Twitter.

Entre 4 e 5 de abril, dia em que Elon Musk anunciou o seu investimento na rede social, as ações do Twitter subiram 27%, de 36.13 para 45.93 euros, conta a Reuters. Os antigos acionistas afirmam que o atraso em anunciar o investimento permitiu a Musk adquirir mais ações a um preço inferior. Ao mesmo tempo, os antigos acionistas acabaram a vender a sua parte por um preço “artificialmente” inferior.

De acordo com a legislação norte-americana, os investidores são obrigados a anunciar, até um período de 10 dias, a aquisição de ações caso estas representem pelo 5% de uma empresa. No caso de Elon Musk, esta data coincidia com o dia 24 de março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O detentor de empresas como a Tesla e a Space X já anunciou que não se vai juntar ao Conselho de Administração do Twitter. Assim, Musk não fica obrigado a respeitar o limite de participação na empresa em 14,9%.