Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um míssil destruiu uma cozinha comunitária em Kharkiv, na Ucrânia, gerida pela organização sem fins lucrativos do chef espanhol José Andrés. O restaurante parceiro da World Central Kitchen foi atingido no sábado e o ataque feriu quatro membros da ONG.

No Twitter, Nate Mook, diretor da World Central Kitchen, confirmou o sucedido e explicou que os quatro feridos — que fazem parte da equipa da organização — foram transportados para o hospital. Uma outra pessoa, não relacionada com a equipa do chef que detém pelo menos uma dúzia de restaurantes em diferentes locais ao redor do mundo, morreu na sequência do ataque.

O El Mundo esclarece que mais tarde foi confirmada a morte de uma segunda pessoa. Segundo as autoridades locais, um total de 18 pessoas ficaram feridas na sequência deste ataque.

An update I hoped I’d never have to make. I’m at a @WCKitchen restaurant in Kharkiv, where less than 24 hours ago I was meeting with their amazing team. Today, a missile stuck. 4 staff were wounded. This is the reality here—cooking is a heroic act of bravery. #ChefsForUkraine ???????? pic.twitter.com/AyU4fUnA61 — Nate Mook (@natemook) April 16, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No curto vídeo, Mook fala de um “grande ataque” e dá conta de danos significativos numa “área de residências e escritórios”. “As pessoas vivem aqui, as pessoas moram aqui, as pessoas cozinham aqui”, diz, mostrando ainda que mais de dez carros ficaram destruídos.

Também o chef José Andrés publicou uma referência ao ataque no Twitter, esclarecendo que os quatro feridos estão bem e que há vontade para começar a cozinhar noutra localização.

To everyone caring and sending good wishes to the team in Kharkiv, thank you, the injured are fine, and everyone is ready and willing to start cooking in another location. #FoodFighters @WCKitchen All our friends are TRUE heroes! Many ways to fight, we do it with food! ???????? https://t.co/hyfg7qPjIm — José Andrés (@chefjoseandres) April 17, 2022

A instituição de caridade foi criada há mais de uma década com o intuito de fornecer refeições a pessoas em zonas de desastre e de guerra. A World Central Kitchen foi fundada após o terramoto de 2010 no Haiti.