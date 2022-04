Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Homicídio-suicídio ou crime encomendado? As autoridades espanholas foram surpreendidas esta terça-feira pelos corpos do oligarca russo Sergey Protosenya, da sua mulher Natalya e da filha Maria, encontrados em Lloret de Mar.

A imprensa descreve Protosenya como um empresário do setor do gás russo, que tinha uma mansão na cidade do sul de Espanha, conhecida por ser um destino de viagens de finalistas.

A notícia foi avançada pelo jornal catalão El Punt Avui, que explica que foi o filho mais velho do casal que fez soar o alarme, a partir de França, quando não conseguiu entrar em contacto com a família.

O mistério em torno da morte desta família russa está relacionado com a forma como os três foram encontrados: mãe e filha, de 53 e 18 anos, foram esfaqueadas até à morte e o pai enforcou-se.

Sergey Protosenya, de 55 anos, foi encontrado no jardim da vivenda, em Els Pinars. Natalya e Maria estavam deitadas numa cama, no primeiro andar da casa, cobertas por um lençol. Junto às duas foram encontrados uma faca e um machado.

A polícia catalã não deu ainda informações sobre a motivação do crime, mas os jornais espanhóis falam da possibilidade de ter sido um homicídio-suicídio. A tese ganhou tal tração que, na quarta-feira, foi feito um minuto de silêncio em Lloret de Mar, com 60 pessoas reunidas junto à câmara municipal “para condenar o duplo assassinato de uma mãe e sua filha alegadamente às mãos do seu marido e pai”, escreve o jornal Nius Diario.

Protosenya tem uma fortuna avaliada em 440 milhões de dólares. Formado em engenharia e economia, era o diretor financeiro da petrolífera Tarkosaleneftegaz, segundo o El Punt Avui.

Este é o segundo oligarca russo a aparecer morto em menos de uma semana. Na segunda-feira foi o banqueiro Vladislav Avayev, um aliado de Vladimir Putin, que foi também encontrado juntamente com a mulher e a filha, também elas sem vida.

Vladislav Avayev era o antigo vice-presidente do Gazprombank, o terceiro maior banco da Rússia e um dos principais meios de pagamento pelo gás e petróleo russos, segundo o The Sun.

Os cadáveres apresentavam ferimentos de disparo e as autoridades, de acordo com o Daily Mail, estão a investigar os assassinatos, cometidos com o revólver do multimilionário russo. A filha mais velha do casal, que encontrou os corpos, terá contado às autoridades que a arma estaria na mão do pai quando os corpos foram descobertos.