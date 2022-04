Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O banqueiro, multimilionário russo e importante aliado de Putin Vladislav Avayev, de 51 anos, foi encontrado morto na sua casa em Moscovo esta segunda-feira. Consigo, e igualmente mortas, estariam a mulher Yelena, de 47 anos, e a filha Maria, de 13.

Vladislav Avayev era o antigo vice-presidente do Gazprombank, o terceiro maior banco da Rússia e um dos principais meios de pagamento pelo gás e petróleo russos, conta o The Sun.

A agência estatal russa TASS tinha noticiado na segunda-feira a descoberta de três cadáveres, um deles de uma rapariga, num apartamento em Universitestsky Prospekt, no sul de Moscovo.

À TASS, a porta-voz da polícia russa Yulia Ivanova explicou que os cadáveres tinham sido encontrados pela filha mais velha de Vladislav Avayev, Anastasia, de 26 anos, depois de saber que nem o motorista nem a empregada doméstica conseguiam contactar a família.

Os cadáveres apresentavam ferimentos de disparo, e as autoridades, de acordo com o Daily Mail, estão a investigar os assassinatos, cometidos com o revólver do multimilionário russo. Anastasia terá contado às autoridades que a arma estaria na mão do pai quando os corpos foram descobertos. Descrição que pode apontar para um homícidio duplo, seguindo de um suicídio.

O Gazprombank foi, no mês passado, alvo de sanções económicas por parte de vários países ocidentais, em consequência da invasão russa à Ucrânia.