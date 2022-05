Foi uma provocação ao governo de Boris Johnson. Na televisão estatal russa, Dmitry Kiselyov, um dos aliados de Vladimir Putin e um dos principais propagandistas do Kremlin, fez, este domingo, uma ameaça nuclear ao Reino Unido. “Para quê ameaçar a vasta Rússia com armas nucleares quando a vossa ilha é tão pequena?”, questionou o também apresentador.

As ameaças de Dmitry Kiselyov surgiram após as “palavras inapropriadas” da ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, que afirmou que o conflito na Ucrânia poderia evoluir para uma guerra mundial, caso as armas nucleares de dissuasão russas fossem colocadas em “estado de alerta” — o que levaria a um ato de “retaliação” por parte do Reino Unido e da NATO.

It's Sunday night in Russia which means that state TV's Dmitry Kiselyov is talking about Russia using its nukes

This time, with the help of a terrifying cartoon, he claims that "one Sarmat missile is enough to sink the British Isles" (with subs) pic.twitter.com/NqbQfkm6rX

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 1, 2022