A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apontou nesta segunda-feira “progressos” e “esclarecimentos” após uma reunião com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban, sobre “segurança energética”, numa altura em que Budapeste bloqueia o embargo ao petróleo russo.

O encontro entre os dois líderes, que ocorreu durante um jantar de trabalho num mosteiro carmelita em Budapeste, “ajudou a esclarecer alguns pontos sobre as sanções a segurança energética” da Hungria, disse no Twitter Ursula von der Leyen.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.

We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022