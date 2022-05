Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk, o novo dono do Twitter, disse, esta terça-feira, que a expulsão do ex-Presidente norte-americano Donald Trump da rede social foi um “erro”, admitindo “reverter” a decisão.

“Não acho que tenha sido correto banir Donald Trump. Penso que foi um erro porque alienou uma grande parte do país e porque, no final, acabou por não ter como consequência Donald Trump não ter uma voz”, afirmou Elon Musk, numa conferência de imprensa organizada pelo Financial Times.

Para o multimilionário, a expulsão do ex-Presidente norte-americano foi uma “má decisão moral”, sendo que este tipo de atitudes mina a confiança no Twitter. “Se há tweets que são errados e com más intenções esses devem ser apagados”, indicou Elon Musk, acrescentando que uma “suspensão temporária” é “apropriada”, mas não “uma expulsão”.

“Uma expulsão permanente deve ser extremamente rara e reservada para contas que são falsas ou são spam”, sinalizou Elon Musk. Além disso, na cena política norte-americana, o multimilionário é da opinião de que a expulsão de Donald Trump apenas amplificou a sua voz no Partido Republicano.