Numa declaração conjunta com a primeira-ministra Sanna Marin, o Presidente Sauli Niinisto confirmou esta quinta-feira de manhã aquilo que se esperava e anunciou que a Finlândia vai mesmo avançar com o pedido de adesão à NATO — e “sem demora”.

“Durante esta Primavera, teve lugar um importante debate sobre a possível adesão da Finlândia à NATO”, pode ler-se na declaração assinada por ambos.

“Foi preciso tempo para deixar que o Parlamento e toda a sociedade estabelecessem as suas posições sobre o assunto. A adesão à NATO reforçará a segurança da Finlândia. Como membro da NATO, a Finlândia reforçará toda a aliança de defesa. A Finlândia deve candidatar-se à adesão à NATO sem demora. Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias para tomar esta decisão sejam tomadas rapidamente dentro dos próximos dias”, continua o documento.

De acordo com as mais recentes sondagens, 76% dos finlandeses são neste momento favoráveis à entrada do país na NATO — antes da guerra na Ucrânia, apenas um quarto da população dizia o mesmo, diz esta quinta-feira a britânica Sky News.

Entretanto, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, que já antes tinha dito que a decisão do país vizinho ia “afetar muito” a posição de Estocolmo, já recorreu ao Twitter para reiterar essa ideia. “A Finlândia é o parceiro de segurança e defesa mais próximo da Suécia, e precisamos de ter em conta as avaliações da Finlândia”, escreveu Ann Linde.

Important message today from ???????? President @niinisto & PM @MarinSanna on @NATO membership. ???????? is ???????? closest security & defence partner, and we need to take ???????? assessments into account. ???????? will decide after the report from the security policy consultations has been presented.

— Ann Linde (@AnnLinde) May 12, 2022