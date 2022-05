Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo aprovou esta sexta-feira um “mecanismo inédito”, que dissocia o preço do gás da formação do preço da eletricidade. A medida, explicou o ministro do Ambiente, pretende limitar a escalada dos preços da eletricidade, socializar os custos e benefícios do sistema e “proteger quem está mais exposto”. Segundo o ministro, a limitação poderá conduzir a uma “redução muito significativa dos preços da eletricidade”.

Quem irá pagar a medida será o sistema, através da captura de ganhos não esperados. “Quando os preços atingem valores altos, há ganhos não esperados por parte das empresas. Não paga o contribuinte, paga o sistema, e beneficiam os consumidores”, sublinhou o ministro, garantindo que “não haverá custos do ponto de vista orçamental”.

A medida, que estabelece um regime excecional temporário para a fixação de preços no Mercado Ibérico de Energia Elétrica (MIBEL), foi aprovada no Conselho de Ministros Extraordinário desta sexta-feira.

O mecanismo foi proposto por Portugal e Espanha à Comissão Europeia e recebeu a aprovação prévia de Bruxelas no final de abril. Na prática, a “exceção ibérica” limita os preços do gás natural usado para a produção de eletricidade, colocando-lhes um teto inicial de 40 euros por MWh, que será progressivamente aumentado até 50 euros por MWh, o que ajudará a baixar os preços no mercado grossista de eletricidade. O mecanismo terá a duração de 12 meses e permitirá “gerar poupanças para famílias e empresas, nomeadamente as que se encontram mais expostas ao mercado, por não terem tarifa fixa”. Os consumidores que têm tarifa fixa também beneficiarão do mecanismo na altura de renegociar os contratos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro adiantou que o mecanismo poderá permitir uma poupança até 18% face aos valores que foram pagos no mercado ibérico grossista nos primeiros quatro meses do ano. As contas foram confirmadas por Duarte Cordeiro esta sexta-feira. O preço médio do gás natural no primeiro trimestre foi de 96,31 euros MWh, chegando a máximos de 300 euros MWh em março, adiantou o ministro. Entre janeiro e março, o gás marcou o preço da eletricidade em 89% das horas. Se a medida tivesse vigorado no primeiro trimestre, “teríamos tido valores máximos do gás de 50 euros e preços da eletricidade de 180 euros MWh, que compara com uma média de 230 euros MWh no primeiro trimestre, o que se traduziria numa poupança de 18% nos preços da eletricidade”.

O ministro classificou a medida como “inédita e histórica”, e revelou que foi obtida após um “longo trabalho com a Comissão Europeia”, tendo resultado de uma “vitória política que resultou do reconhecimento da exceção ibérica”, ou seja, pelo facto de Portugal e Espanha terem poucas interligações.

O ministro detalhou que Bruxelas foi notificada a 30 de março, tendo o acordo político relativo a números gerais sido alcançado a 26 de abril. A 5 de maio foi obtido o acordo ibérico e a 9 de maio a Comissão Europeia partilhou com os dois países uma carta de conforto, para os conselhos de ministros aprovarem hoje a medida. “Esta era a parte mais complicada”, sublinhou o ministro, que espera concluir agora . Esperamos a parte “menos complicada”, que é a regulamentação da medida e a decisão final da Comissão Europeia.

Os efeitos do mecanismo será mais sentido em Espanha, admitiu também Duarte Cordeiro, porque os consumidores espanhóis estão mais expostos aos preços de mercado.