Como vai o limite ao preço da energia proteger Portugal da escalada do gás? Dez respostas

Como vai funcionar este regime excecional de preços?

A solução estabelece um limite ao preço da eletricidade gerada a partir das centrais que usam o gás natural, porque têm sido estas unidades as principais responsáveis pela subida dos preços no mercado grossista. Dada a regra marginalista do mercado, é a tecnologia que tem o custo marginal mais elevado a fixar o preço de toda a energia vendida numa dada hora. É por causa desta regra que a escalada do gás está a contaminar os preços da eletricidade. Para o contrariar, é fixado um limite médio de 50 euros por MW hora (a começar nos 40 euros por MW hora), o que trava o preço da eletricidade a cerca de 140 euros por MW hora, incluindo custo do CO2, bastante abaixo das cotações médias do Mibel nos últimos meses, que se tem situado na casa dos 200 euros MW hora.

Quando vai entrar em vigor e durante quanto tempo?

Os governos ibéricos esperam que este mecanismo possa ser operacionalizado em maio, mas ainda estão a ser fechado vários aspetos técnicos da proposta com a Comissão Europeia e avaliadas as implicações. Há também aspetos regulatórios e eventualmente legislativos que implicarão mexer nas regras de Portugal e Espanha. O mecanismo é temporário e vai estar em vigor 12 meses.

Isso vai baixar os preços da eletricidade? Quem vai beneficiar?

Mais do que baixar, este mecanismo funciona como um travão a subidas que terá um efeito de moderação de aumentos que ainda não chegaram na sua dimensão total aos clientes que têm contratos fixos ou que estão na tarifa regulada, mas que estão no horizonte.

No imediato, os grande beneficiados são os clientes expostos diretamente ao preço do Mibel. Em Espanha, há uma fatia substancial de famílias (cerca de 25%) que tem uma componente da fatura indexada à evolução do mercado e que tem enfrentado aumentos de dois dígitos com impacto muito significativo na inflação. Estes consumidores eram uma grande preocupação para Espanha, que fez muita força para conseguir aprovar esta exceção. As indústrias e empresas expostas ao risco do preço de mercado também ganham. No fundo, todos os consumidores — empresariais ou domésticos, portugueses ou espanhóis — que tenham de renovar o contrato de fornecimento da eletricidade vão pagar menos do que teriam de pagar com os atuais preços do Mibel, ainda que tenham de enfrentar subidas face ao que pagavam até agora porque, mesmo com este teto, a eletricidade está mais cara do que há um ano.

Os portugueses ficam a perder face aos espanhóis, como avisaram as elétricas?

Essa terá sido uma linha vermelha imposta por Portugal na mesa de negociações e que terá ido de encontro também a preocupações suscitadas pela Comissão Europeia. A proposta inicial que veio de Espanha estava focada nos preços spot (do mercado diário) e os efeitos positivos eram sentidos acima de tudo pelos consumidores que estavam a pagar estes preços, deixando de fora a maioria dos portugueses que têm contratos fixos — seja na tarifa regulada, seja por contratos de um ano ou mais (no caso de empresas). A solução final procura assegurar que ao longo deste ano todos os clientes venham a ser beneficiados em termos líquidos, porque todos os contratos estão também expostos ao preço de mercado quando têm de ser renovados.

Outra linha vermelha do lado nacional foi conseguir que o preço final que resulta do teto ao gás fosse mais elevado do que o preço dos contratos de produção do regime especial (PRE) em Portugal. Estes contratos têm remuneração garantida com preços até 90 euros por MW hora. E se no passado o prémio face ao mercado gerou um sobrecusto para as tarifas elétricas, desde o ano passado o efeito passou a ser positivo permitindo baixar as tarifas e constituindo um seguro contra a escalada do mercado. Esse efeito perder-se-ia se o teto fosse o proposto inicialmente pelos espanhóis.

A solução ibérica protege Portugal da escalada do gás?

Para o ministro do Ambiente e Ação Climática, o agravamento do gás na sequência do corte de abastecimentos da Rússia a alguns países europeus, torna ainda “mais importante este mecanismo porque corta a ligação entre o preço do gás e e o preço de mercado da eletricidade”. Ao obter uma solução política para uma medida temporária que permite fixar um preço máximo do gás que por sua vez é utilizado para a fixar o da eletricidade, “estamos a diminuir a exposição de todas as empresas e consumidores que este momento estão expostos ao preço de mercado”. Mas a proteção de 12 meses só serve para a eletricidade. Os consumidores de gás, sobretudo os industriais vão continuar expostos ao elevado preço internacional do gás e a única solução ao seu dispor é o programa do Ministério da Economia de subsídios a fundo perdido para as empresas mais expostas e linhas de crédito para reforçar a liquidez.