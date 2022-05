As autoridades da região separatista da Ossétia do Sul, situada na Geórgia, ex-república soviética do Cáucaso do Sul, anunciaram esta sexta-feira que vão organizar a 17 de julho um referendo sobre a integração na Rússia.

O presidente da autoproclamada região, Anatoli Bibilov, “assinou um decreto sobre a realização de um referendo na república da Ossétia do Sul”, indicou o seu gabinete em comunicado, ao evocar “desejo histórico” dos habitantes desta zona da Geórgia de se juntarem à Rússia, país com que a partilham a fronteira.

Em paralelo, o novo líder da região separatista, Alan Gagloyev, anunciou que coordenará com o Kremlin a convocatória do referendo.

“Logo que recebamos o sinal, e entendermos que chegou a hora, esse referendo será celebrado com segurança”, assinalou à agência noticiosa Tass.

Gagloyev, que derrotou o presidente cessante Bibliov na segunda volta das eleições na região, sublinhou que a consulta popular para a integração na Rússia não depende apenas do sul-ossetas, mas também da situação geopolítica internacional.

“Não se trata da unificação, mas do mecanismo para a concretizar. Entendemos perfeitamente que esta situação não depende apenas da Ossétia do Sul. Nestes assuntos, há que considerar cada um dos passos”, assinalou.

O mesmo responsável também aludiu à difícil posição em que se encontra “a Rússia, aliado estratégico”, que “conduz uma operação especial na Ucrânia para a eliminação das formações neonazis”.

Recentemente, Bibliov assegurou à agência noticiosa Efe que a Ossétia do Sul pretendia convocar um referendo sobre a integração na Rússia, e que “a Rússia é a pátria histórica de todos os ossetas”.

“O referendo não será uma complicação, já que mostrará ao mundo que estamos com a Rússia. E em particular agora, quando muitos países, incluindo grandes potências, lhe viraram as costas”, explicou.

A Ossétia do Sul, cuja independência foi reconhecida pelo Kremlin em agosto de 2008 após uma guerra com a Geórgia, optou por não promover a integração quando a Rússia anexou a península da Crimeia em 2014.

Em março, Anatoli Bibilov já tinha dito que “a união com a Rússia é um objetivo estratégico, o caminho, a aspiração do nosso povo e, por isso, nós vamos concretizar isso. Nós vamos tomar os passos legais. A República da Ossétia do Sul será parte da sua pátria histórica, a Rússia”.