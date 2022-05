Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 81.º dia do conflito

Aqui fica um ponto de situação sobre o que está a acontecer na guerra. Pode acompanhar os desenvolvimentos do conflito militar também no nosso liveblog e com as reportagens dos nossos enviados especiais à Ucrânia, Pedro Jorge Castro e João Porfírio.

O que aconteceu durante a noite e a manhã?

A Finlândia anunciou formalmente que se vai candidatar à adesão à NATO . O anúncio foi feito numa conferência de imprensa em Helsínquia pelo Presidente, Sauli Niinistö, e pela primeira-ministra, Sanna Marin, que classificaram a decisão como “histórica”, mas reconheceram que vai mudar as relações com a Rússia de Putin. A Finlândia rompe, assim, com a neutralidade que manteve durante décadas.

A Suécia também deverá candidatar-se à NATO em breve . O partido social democrata sueco, atualmente no governo, já decidiu a posição oficial sobre o assunto e irá pronunciar-se favoravelmente à adesão da Suécia à NATO — o que abre o caminho para que o país nórdico também venha romper com a sua neutralidade.

A Ucrânia venceu o festival da Eurovisão . O país ganhou o concurso com a canção "Stefania", dos Kalush Orchestra, que receberam uma autorização especial de Kiev para sair do país e atuar em Turim. "Stefania" não ganhou a votação do júri, mas recebeu um apoio esmagador na votação do público, que foi suficiente para inverter a pontuação e ganhar o concurso. Zelensky já reagiu, prometendo organizar o festival em solo ucraniano no próximo ano e sublinhando que a vitória na Eurovisão mostra o apoio popular europeu à Ucrânia.

A Rússia está a perder força em Donbass e já terá ficado sem um terço das tropas que mobilizou em fevereiro . A informação foi avançada pelo Ministério da Defesa do Reino Unido. "Apesar de alguns pequenos avanços iniciais, a Rússia não conseguiu obter ganhos territoriais substanciais no último mês", diz Londres.

Um míssil russo atingiu uma infraestrutura militar em Lviv . Aquela tem sido a região menos atingida pela guerra e onde se refugiaram muitos dos que precisaram de fugir da região oriental do país, massacrada pela invasão russa. Não há, para já, registo de mortos ou feridos.

A Ucrânia acusa a Rússia de já ter cometido mais de 300 crimes contra património cultural . As regiões mais afetadas são Kharkiv, Donetsk e Kiev.

. As regiões mais afetadas são Kharkiv, Donetsk e Kiev. As autoridades de Moscovo estão a preparar a realização de um referendo em Mariupol sobre se a cidade do sul da Ucrânia deve ser integrada na Rússia. A informação foi veiculada por responsáveis ucranianos depois de ter sido anunciado um outro referendo com o mesmo objetivo na Ossétia do Sul, região que se separou da Geórgia em 2008 com o apoio de forças russas.