O Presidente russo, Vladimir Putin, visitou esta quarta-feira vários soldados feridos na guerra na Ucrânia e internados no Hospital Militar Mandryk, em Moscovo.

Nas fotos, partilhadas pela Sky News, é possível ver o líder russo a cumprimentar tanto os profissionais de saúde, como os soldados feridos. Após ter cumprimentado um dos soldados, e de o ter questionado sobre o seu fulho bebé, Putin diz-lhe, segundo a BBC: “Ele vai ter orgulho no seu pai.”

Estas são pessoas que arriscam a sua saúde e as suas vidas pelo bem das pessoas e das crianças do Donbass, e pelo bem da Rússia”, afirmou ainda o líder russo, de acordo com a televisão britânica. “São todos heróis.”