As milícias pró-russas de Lugansk anunciaram esta terça-feira que controlam um terço de Severodonetsk, depois de o governador regional ucraniano ter admitido que uma parte desta cidade do leste da Ucrânia estava sob controlo russo.

“Já se pode dizer que controlamos um terço da cidade”, declarou o líder das milícias de Lugansk, Leonid Pasechnik, à agência russa TASS, segundo a espanhola EFE.

Anteriormente, o governador da região de Lugansk, Sergui Gaidai, tinha reconhecido que as forças russas e as milícias controlavam uma parte da cidade, mas disse que as tropas ucranianas ainda estavam a combatê-las.

“A situação é muito complicada. Uma parte de Severodonetsk está a ser controlada pelos russos”, escreveu esta terça-feira Gaidai na rede social Telegram.

O líder das milícias pró-russas de Lugansk admitiu que a ofensiva não progride tão rapidamente como pretendia, uma circunstância que atribuiu ao objetivo de preservar ao máximo as infraestruturas da cidade.

“A nossa tarefa principal é libertar Severodonestk e [a cidade próxima de] Lisichansk. Nestes sectores, segundo os militares, estão concentrados uns 10.000 efetivos do exército ucraniano”, disse ainda Leonid Pasechnik à TASS.

Pasechnik admitiu que a “libertação de cada localidade tem sido problemática” e que foi necessário “muito tempo para libertar Rusbizhne e Popasna”.

“A guerra não é uma coisa fácil”, disse.

Pasechnik evitou fazer uma estimativa de quanto tempo demorará a ocupar toda a região de Lugansk, que as milícias nacionalistas e o exército russo dizem controlar em 95%.

“O inimigo, que sente a sua derrota aproximar-se, está a comportar-se de forma bastante agressiva. Estão a disparar tanto contra as nossas cidades ao longo da frente, como contra as que foram recentemente libertadas”, acrescentou.

Severodonetsk está a ser bombardeada há semanas pelas forças russas e pelos separatistas pró-Moscovo.

As autoridades ucranianas disseram, na segunda-feira, que os bombardeamentos russos tinham destruído praticamente todas as “infraestruturas críticas da cidade” e danificado 90% das casas.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro, as duas partes têm divulgado informações sobre os combates que, em geral, não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

Severodonetsk e Lysychank estão localizadas a mais de 80 quilómetros a leste de Kramatorsk, que se tornou o centro administrativo ucraniano no Donbass desde que separatistas apoiados por Moscovo tomaram a parte oriental desta região em 2014.

Ao anunciar a invasão da Ucrânia, o Presidente russo, Vladimir Putin, disse que estava a responder a um pedido de ajuda dos líderes pró-Moscovo das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, no Donbass, não reconhecidas pelas autoridades ucranianas nem pela comunidade internacional.

A 2014, a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia e apoiou, desde então, a luta dos separatistas de Donetsk e Lugansk.