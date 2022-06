Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após três países da NATO (Bulgária, Macedónia do Norte e Montenegro) terem proibido a visita oficial do ministro dos Negócios Estrangeiros russo à Sérvia fechando o seu espaço aéreo, a reação de Sergei Lavrov não tardou. Substituindo o encontro com dirigentes sérvios por uma conferência de imprensa dedicada exclusivamente ao tema, o chefe da diplomacia russa considerou esta ação como um “ato hostil” e “sem precedentes”, apontando o dedo à União Europeia (UE) e aos Estados Unidos.

“O impensável aconteceu”, afirmou o ministro visivelmente furioso, acusando que em Bruxelas “não há lugar para a soberania”, nem para a “liberdade de escolha”. “A Sérvia não tem direito a escolher”, criticou, caracterizando esta atitude da UE como prova do seu “cinismo”. “O Ocidente não se vai inibir de tomar todas as medidas” para tentar trazer Belgrado para a sua órbita.

Apontando que a Rússia ainda não obteve quaisquer explicações das autoridades búlgaras, macedónias e montenegrinas, o ministro dos Negócios Estrangeiros assinalou os três países que “receberam ordens dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia”.

“Há uma coisa que tem de ficar clara: as relações [entre a Rússia] com a Sérvia não serão destruídas. Ninguém vai ter sucesso nesses planos”, garantiu o chefe da diplomacia russa, que avançou que convidou o seu homólogo russo, Nikola Selaković, para ir a Moscovo. “Espero que não haja nenhuma repreensão sem vergonha por parte de Bruxelas, que perdeu toda a dignidade”, atirou.

Sergei Lavrov sinalizou que a Rússia e a Sérvia vão continuar a discutir a sua “parceria estratégica” e a sua colaboração em assuntos no seio comunidade internacional, algo que “aparentemente incomoda os monstros de Bruxelas”. “Queremos reafirmar a posição russa no Kosovo e na Bósnia-Herzegovina. Queremos apoiar a estratégia de Belgrado no que diz respeito à estratégia ‘Balcãs Abertos’”, sinalizou, salientando que Bruxelas prefere uma abordagem de “‘Balcãs fechados’”.

Já o ministro do Interior da Sérvia, Aleksandar Vulin, também já reagiu ao sucedido, lamentando a “obstrução” causada pelos países vizinhos. O ministro russo é um “grande amigo da Sérvia”, reforça, acrescentando que Belgrado “está orgulhosa em não fazer parte da histeria anti-Rússia”.

Aleksandar Vulin acusou ainda as autoridades da Bulgária, Macedónia do Norte e Montenegro de “não quererem a paz”, mas, em vez disso, de desejarem “derrotar a Rússia”.

Na origem da impossibilidade de Sergei Lavrov se deslocar a Belgrado está o facto de a Bulgária, a Macedónia do Norte e o Montenegro — três países da NATO — não terem permitido, no seu espaço aéreo, a passagem da aeronave que transportaria o chefe da diplomacia russa.