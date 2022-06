Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão de Negócios Estrangeiros prepara-se para deixar o grupo de amizade parlamentar com a Rússia de cadeiras vazias. A discussão dos grupos de amizade vai decorrer esta terça-feira e o PS e o PSD vão defender o “congelamento” do grupo com a Rússia. Os dois partidos têm força para travar o grupo, mas outros devem juntar-se a esta posição.

A proposta original, que vai servir de base de discussão continua a prever a criação de um grupo de amizade com a Rússia — tendo em conta que tem por base o histórico anterior–, mas os partidos vão querer deixar esses lugares vazios. Ao Observador, o coordenador do grupo parlamentar do PS, Paulo Pisco, explica que “tendo em conta a situação atual, a posição é manter o grupo de amizade congelado”. A mesma posição é partilhada pelo PSD, como confirma ao Observador o coordenador do partido na comissão, Tiago Moreira de Sá.

O deputado social-democrata explica que “a posição não é pelo fim definitivo do grupo, tendo em conta que existe a esperança de que com outra liderança [no Governo russo], com outro regime, possam ser retomadas as relações de amizade parlamentar”, mas reitera que a posição atual do partido é a de manter o grupo vazio.

Uma posição idêntica já tinha sido tomada no final da legislatura anterior em que, sem o Parlamento estar a funcionar na sua plenitude, os deputados deste grupo de amizade apresentaram a demissão, para assinalar simbolicamente a condenação ao conflito. Na legislatura anterior apenas o deputado Duarte Alves, do PCP, votou contra o fim do grupo de amizade, “para manter os canais de diálogo”. O Observador tentou obter uma posição do PCP sobre esta matéria, mas até ao momento ainda não foi possível.

A constituição destes grupos parlamentares de amizade só é formalizada depois de ouvida a Conferência de Líderes e por proposta do presidente da Assembleia da República, mas a posição dos dois maiores partidos deixa poucas margens para dúvidas. Sem as indicações destes dois partidos, não à quorum para o grupo funcionar.

O Regimento da Assembleia da República determina que no início de cada legislatura é fixado “o elenco dos grupos parlamentares de amizade” e que tem como objetivo proporcionar “momentos de diálogo e a cooperação com os parlamentos dos países amigos de Portugal”.