A economia azul ou do mar representa 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB) e 4,1% do emprego em Portugal, segundo dados da Direção-Geral de Política do Mar (DGPM).

O Observatório da Economia Azul da DGPM revela que o mar tem também um peso de 5,4% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) total e 4% do VAB direto, de acordo com os últimos dados disponíveis, referentes a 2018.

Do total das exportações de Portugal, a economia do mar tem um peso de 5%.

No que se refere aos portos, transportes e logística, em 2020, foram movimentados três milhões de TEU (medida padrão utilizada para calcular o volume dos contentores) em Portugal e verificaram-se 661 navios registados com bandeira portuguesa e 61.000 marítimos ativos.

Também em 2020, foram levadas a cabo 213.382 ações de segurança costeira e levantados 7.576 autos.

No mesmo ano, foram capturadas 169.000 toneladas de pescado, no valor de 262 milhões de euros, com as exportações de bens da fileira do pescado a representarem 1,6%.

A produção em aquicultura fixou-se, em 2019, em 14.000 toneladas, sendo que 12.900 toneladas foram vendidas.

Portugal tem ainda duas centrais de energias renováveis oceânicas (2020), com 25.400 kilowatts (KW) de capacidade instalada.

O turismo costeiro, por seu turno, gerou proveitos na ordem dos 1.100 milhões de euros em 2020.

Já as obras marítimas abrangeram 18,4% da linha de costa continental em situação crítica de erosão.

Entre 2019 e 2020, contabilizaram-se 86.000 participações de alunos em 56 centros náuticos de formação desportiva, bem como 686 diplomados em cursos de mar no ensino superior.

A Escola Azul, programa educativo do Ministério da Economia e do Mar, que promove a literacia do oceano, abrangeu 2.927 alunos em 2020, 32.035 professores e 234 escolas.

A despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) representou 105 milhões de euros em 2019 (últimos dados), ou seja, 3,5% do total nacional.

O relatório de monitorização da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, de dezembro de 2021, adiantou que foram financiadas 6.926 operações no valor de 1.300 milhões de euros, através do Portugal 2020 para a área do mar.

O volume de negócios das empresas diretamente relacionadas com os grandes setores de atividade da economia do mar, em 2019, cifrou-se em 412.640.613.433 euros.