A Alemanha anunciou novas medidas para responder à redução do fluxo de gás enviado pela Rússia através do Nordstream que incluem o aumento do nível de armazenamento, mas também o regresso ao uso do carvão para produzir eletricidade.

As ações surgem já a pensar no próximo inverno, na sequência de a Gazprom, gigante de energia russa, ter ameaçado cortar drasticamente o fornecimento de gás aos países da Europa. Desde o início das sanções contra a Rússia, que as exportações de gás russo para a Europa estão em baixa constante.

Segundo o ministério da economia alemão, as novas medidas incluem maior aposta em centrais a carvão, bem como um sistema de leilão para incentivar a indústria a gastar menos gás, de forma a que este possa ser depois armazenado, diz a Reuters.

“Para reduzir o consumo de gás, menos gás deverá ser usado para gerar eletricidade. As centrais a carvão terão que ser mais usadas”, disse o Ministério da Economia em comunicado, citado pelo The Guardian. Robert Habeck, ministro de Assuntos Económicos e Ação Climática, admitiu que retomar a produção das centrais a carvão, mais poluentes, é “doloroso, mas é uma necessidade absoluta para reduzir o consumo de gás”. O político alemão é membro do Partido Os Verdes que tradicionalmente defende o fim do uso do carvão para gerar eletricidade, uma tecnologia que é grande emissora de CO2.

De acordo com Habeck, as centrais a carvão podem acrescentar 10 gigawatts de capacidade de geração de eletricidade no caso de se verificar uma situação crítica no abastecimento de gás ao país. A medida será submetida ao parlamento alemão a 8 de julho.

A Reuters avança ainda que as medidas incluem ainda 15 mil milhões de euros em linhas de crédito para a operadora do mercado de gás da Alemanha, de forma a encher instalações de armazenamento de gás mais rapidamente, disse uma fonte do governo, que preferiu manter o anonimato.

Para fazer face à dependência de Moscovo no fornecimento de gás, a Alemanha tem, desde o início da guerra, feito um esforço no sentido de encher suas instalações de armazenamento de gás, com o objetivo de, gradualmente, eliminar as importações de energia à Rússia. “As instalações de armazenamento de gás devem ser preenchidas até o inverno. Essa é a principal prioridade”, disse Habeck, membro do Partido Verde — referindo metas de níveis de armazenamento de 80% até outubro e 90% até novembro.