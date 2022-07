Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A empresa ucraniana Kvertus, situada na região de Ivano-Frankivsk, cuja capital sofreu enormes danos após os ataques russos, está a produzir quatro modelos de armas eletromagnéticas utilizadas pelo exército da Ucrânia para abater drones russos, sendo o mais popular, o “silenciador” KVSG-6.

Os drones utilizados por ambos países durante o conflito, tornaram-se um dos pilares da guerra. Através de câmaras e de um sistema GPS, esses aparelhos são utilizados para reconhecimento de terreno e ajuste da mira de suas artilharias, que são responsáveis por 70% das mortes civis e militares na Ucrânia segundo o jornal ucraniano Epravda.

Com o custo de aproximadamente 12 mil dólares, o modelo KVSG-6 tem a capacidade de derrubar drones, utilizados pelas tropas russas em um raio de até três quilómetros, com um ângulo de disparo de 30 graus, o que possibilita a utilização para atiradores menos experientes.

Equipados com uma mira telescópica, a arma emite feixes de radiofrequência através de suas antenas que intercetam sinais de controlo nas bandas de 2,4 e 5 GHz, sinal de GPS L1 e L2 (usado por drones feitos na China) e sinal russo de posicionamento por satélite GLONASS, bem como sinais de controle remoto abaixo de 1.000 hertz, como referido pelo El Confidencial.

Num vídeo da Radio Free Europe e outro divulgado pelo próprio exército ucraniano no Youtube, é demonstrado a fácil utilização do armamento eletrónico por parte de soldados ucranianos, onde basta apontar e disparar em direção ao drone para este ter sua conexão desligada. Após a interferência, o drone ou entrará em modo de segurança e aterrará ou perderá o controlo e começará a cair de maneira descontrolada.

Ao recuperar os drones abatidos, a Ucrânia utiliza de suas imagens para identificar possíveis informações nele contidas, como por exemplo, o trajeto realizado, o que possibilita contra-ataques e reconhecimento das tropas inimigas.

As forças russas também dispõem de sistemas anti-drones, porém os mesmos são menos eficazes. Através de um vídeo postado por um separatista no Youtube, que já não está disponível, foi possível ver uma dessas armas a ser utilizada por um soldado, que aparentavam serem produzidos pelas próprias forças separatistas, como noticia o The Drive.

Por outro lado, a eficiência dos KVSG-6 é mais notável: até 30 de maio, as tropas ucranianas tinham capturado 53 drones Orlan-10 russos.