Dois anos depois de o Ministério Público ter acusado 17 suspeitos de estarem envolvidos num esquema que envolvia juízes, empresários, advogados e funcionários judiciais e que terá passado pela influência em decisões judiciais, a audição de testemunhas na fase em que se vai decidir se o caso segue para julgamento arranca em setembro. Há já duas datas marcadas neste processo que ficou conhecido como “Operação Lex”: 20 e 21 de setembro, apurou o Observador junto do Supremo Tribunal de Justiça.

A fase de instrução decorre no Supremo Tribunal de Justiça, depois do Ministério Público e dois arguidos terem recorrido da decisão de separar o caso em dois processos: num ficaria o juiz entretanto expulso da magistratura, Rui Rangel, com a sua ex-mulher, Fátima Galante, aposentada compulsivamente e 14 outros arguidos, noutro processo a ser julgado no Supremo ficaria o antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, o juiz Luís Vaz das Neves que também é arguido no processo e cujo processo não podia ser tratado em primeira instância.

Este recurso atrasou o início desta fase do processo. Só em fevereiro o Supremo tomou a decisão de não partir o processo em dois e de instruir o processo com todos os arguidos precisamente no Supremo acolhendo os argumentos do Ministério Público que não considerava “compreensível, nem razoável” que um processo com o “melindre” da Operação Lex fosse “espartilhado” para prosseguir a dois ritmos, em diferentes tribunais.

Os arguidos são acusados de vários crimes como corrupção passiva, abuso de poder, recebimento indevido desvantagem, usurpação de funções, falsificação de documentos e fraude fiscal num processo conduzido pela procuradora Maria José Morgado. Segundo a acusação, os três juízes acusados usaram as suas funções para obterem vantagens indevidas, para si ou para terceiros, que dissimularam. Em causa estarão 1,5 milhões de euros recebidos indevidamente, e pelos quais os arguidos viram o seu património arrestado.

Luís Vieira, o antigo presidente do Benfica, está também entre os acusados pelo crime de recebimento indevido de vantagem por ter alegadamente prometido a Rangel um cargo no clube da Luz, além de lhe oferecido viagens para acompanhar jogos internacionais do Benfica. Isto, segundo o Ministério Público, a troco de uma alegada influência do então juiz desembargador numa ação pendente num tribunal administrativo e fiscal. Tal como José Veiga, ex-empresário de futebol e ex-dirigente do Benfica, acusado de um crime de corrupção ativa. Foi aliás uma investigação de que foi alvo que deu origem a este caso conhecido por Operação Lex.