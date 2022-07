Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As batatas fritas vão ser temporariamente retiradas do menu de vários restaurantes da Vkusno e Tochka, cadeia de fast food russa que adquiriu o negócio da McDonald’s com o fim das operações da empresa norte-americana no país.

A Vkusno e Tochka (cujo nome em português se traduz como “Delicioso, ponto final”) explicou que devido a uma escassez temporária vai limitar a venda de batatas fritas durante os meses do verão. À agência de notícias russa TASS, a empresa explicou que não consegue adquirir quantidades suficientes do produto.

Além disso, a empresa revelou, que nos últimos anos, se concentrou em fontes de fornecimento internas, mas uma má colheita no ano passado deixou a Rússia com um stock limitado. Neste momento, ainda não conseguiram preencher as lacunas nas importações.

“Tornou-se impossível importar de mercados que poderiam ser importadores temporários para empresas russas”, afirmou, referindo-se às disrupções na cadeia alimentar, em parte provocadas pela guerra e pelas sanções ocidentais.

As batatas fritas deverão voltar aos menus no outono, depois da próxima colheita. Segundo a Vkusno e Tochka, várias empresas estão a enfrentar dificuldades semelhantes.

A cadeia abriu portas em junho como alternativa russa ao McDonald’s. A empresa norte-americana estava há 32 anos na Rússia, onde detinha 850 restaurantes e, com a guerra na Ucrânia, anunciou, em março, o encerramento temporário das lojas. Posteriormente, acabou por ir mais longe e decidiu vender o negócio porque manter-se no país já não era “compatível” com os seus valores.