A Sigma Software, empresa de tecnologias de informação que teve na Ucrânia o seu primeiro mercado, abriu um novo escritório em Portugal. Instalado em Lisboa, este é o segundo escritório da empresa, que inaugurou em março deste ano um escritório em Cascais.

Atualmente, a empresa de consultoria tecnológica tem 20 pessoas a trabalhar nestes dois escritórios em Portugal. O novo escritório junta-se às três dezenas de escritórios que a empresa tem em 16 países, detalha a companhia em comunicado.

Fonte da empresa indica que a maioria dos trabalhadores em Portugal são ucranianos. Os planos de recrutamento passam pela contratação de 20 pessoas este ano, “independentemente da nacionalidade”.

A escolha da capital portuguesa é descrita como a “próxima etapa lógica” para a tecnológica. “Lisboa é uma das capitais de startup europeias com um ecossistema tecnológico muito desenvolvido. Nós queremos fazer parte deste movimento”, diz Volodymyr Chyrva, sócio e co-fundador da Sigma Software Group. Além disso, também “o fuso horário conveniente facilita consideravelmente a comunicação com os nossos clientes europeus e dos EUA”.

Em Portugal a empresa tem vagas em aberto para funções como programador Java, programador de Javascript ou ainda para engenheiro de dados.

A empresa garante que quer transformar-se numa “participante notável do mapa de tecnologia e inovação” em Portugal e já pensa na Web Summit. No ano passado, fez o primeiro stand nacional da Ucrânia na cimeira tecnológica e este ano pretende ser uma das co-organizadoras do 2022 Ukraine Pavilion. Por agora, a empresa não revela detalhes sobre os planos para a edição deste ano, mas garante que será um stand de dimensões relevantes.

A Sigma Software está também a preparar um hackathon – uma espécie de desafio tecnológico – entre diferentes países. A companhia diz que ainda está a preparar o lançamento, mas que será um evento internacional, entre Ucrânia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Polónia. Será uma oportunidade para programadores, empreendedores, mentores e investidores unirem esforços para desenvolver produtos para resolver potenciais questões ligadas à guerra na Europa, avança a empresa.

Além de Portugal, a empresa de origem ucraniana tem presença física nos mercados da Áustria, Polónia, República Checa, Suécia e Reino Unido. Está ainda presente nos EUA; México, Colômbia ou Argentina, além de Israel, Emirados Árabes Unidos, Singapura e Austrália.

A Ucrânia é o país onde a empresa tem o maior número de escritórios – 12 no total, em cidades como Kiev, Lviv, Odessa, Kharkiv ou Dnipro. De acordo com a informação disponível no site da empresa, os escritórios de Sumy e Kharkiv, ambos localizados no país invadido pela Rússia, foram temporariamente relocalizados.

A lista de clientes da Sigma Software, criada em 2002, inclui companhias como a farmacêutica AstraZeneca, a Viaplay ou ainda o gigante de software SAS.