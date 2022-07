O ministro polaco da Defesa, Mariusz Blaszczak, anunciou esta quarta-feira a compra à Coreia do Sul de 48 aviões FA-50, 180 tanques K2 y 648 canhões, cuja entrega começará no final deste ano.

O acordo foi ratificado em Varsóvia, depois de ter sido anunciado há poucos dias, e enquadra-se no plano do Governo polaco de reforço do seu Exército, que inclui a expansão das tropas dos atuais 120 mil soldados para 300 mil, como recordou Blaszczak numa conferência de imprensa.

A Ucrânia está a lutar e nós estamos a ajudar. Entregámos 200 dos nossos tanques e estamos a preparar-nos para enviar ainda mais”, assegurou Blaszczak.

A compra deste armamento junta-se à recente aquisição de 366 tanques Abrams, de fabrico norte-americano, dos quais 116 são usados, e que o ministro descreveu como “duas ou três vezes melhores que os T-72 de fabrico russo”.

Sobre a decisão de recorrer a um país asiático para fornecer material ao Exército, Blaszczak explicou que se trata de “material compatível e quase idêntico ao dos Estados Unidos“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o ministro da Defesa polaco, as primeiras unidades dos tanques K2 serão importadas da Coreia do Sul, mas a maioria do contingente é fabricada na Polónia.

O tanque K2 “Pantera Negra”, fabricado pela Hyundai, é considerado um dos mais modernos e eficientes do mercado e está equipado com um canhão de 120 milímetros e uma metralhadora de 12,7 milímetros, além de mecanismos eletrónicos capazes de intercetar mísseis.

O FA-50 é uma aeronave de treino avançado que está à venda desde 2011 e é capaz de missões de ataque leve, além de, na versão comprada pela Polónia, ter sistemas de eletrónica aprimorados em relação aos modelos adquiridos por países como as Filipinas ou o Iraque.

O K9 “Thunder” é um canhão fabricado pela Samsung que, desde a sua aparição, há algumas décadas, se tornou o dispositivo deste tipo mais vendido no mundo, com uma quota de mercado de 69 por cento, estando a ser usado na Turquia, Índia e Austrália, entre outros países.