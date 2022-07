Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era um Herói da Ucrânia, e a lista de distinções que recebeu é longa. Personalidade do Ano, Empregador do Ano ou Benfeitor do Ano foram apenas algumas delas. Oleksiy Vadatursky, 74 anos, e a sua mulher Raisa Mykhailivna morreram na madrugada de sábado, depois de a casa do empresário ter sido atingida pelos bombardeamentos russos. Vadatursky era um dos homens mais ricos da Ucrânia, proprietário da Nibulon, empresa agrícola especializada na produção e exportação de grãos de trigo, cevada, milho — a única na Ucrânia com frota e estaleiro próprios.

A sua casa foi atingida por um míssil.

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва загинув власник агрофірми "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина – місцевий портал "Новини N" з посиланням на джерело в Миколаївській міськраді На відео його будинок, до якого прилетіла ракета. https://t.co/9SlsKIiez7 pic.twitter.com/F9KfkB5pp8 — Матрица Свободы (@ua_myc) July 31, 2022

A administração Estatal Regional de Mykolaiv anunciou a morte do casal no Telegram. “Mykolaiv é uma cidade heróica. Todos os dias perdemos os nossos moradores, os nossos soldados. E hoje a nossa cidade perdeu o seu Herói”, lê-se na publicação na rede social que acrescenta que o diretor geral da Nibulon e a mulher “morreram tragicamente como resultado do bombardeamento da cidade”.

Oleksiy Opanasovych fez muito pelo oblast de Mykolaiv, fez muito pela Ucrânia. A sua contribuição para o desenvolvimento da indústria agrícola e naval, o desenvolvimento da região, é inestimável. Tanta coisa foi feita — tanto poderia ser feito…”, lê-se na publicação.

Durante a madrugada Mykolaiv, cidade no sul da Ucrânia, próxima do Mar Negro, foi fortemente atacada pelos militares russos. O autarca Oleksandr Sienkovych lançou o aviso no Telegram. “Mykolaiv sofreu um bombardeamento em massa. Provavelmente o mais forte de sempre. Explosões poderosas foram ouvidas depois da uma da manhã e por volta das cinco da manhã. Vários objetos foram destruídos, prédios residenciais foram danificados”, escreveu na sua conta oficial.

Horas depois, foi noticiada a morte de Vadatursky, que nasceu em 8 de setembro de 1947 em Odesa.

Foi em 2007 que recebeu o título de Herói da Ucrânia pela sua notável contribuição pessoal para fortalecer o potencial do complexo agroindustrial. Nesse mesmo ano, recebeu a medalha de Santo Igual aos Apóstolos Príncipe Volodymyr, grau II, por contribuir para o desenvolvimento da Ucrânia, pelos serviços prestados ao povo ucraniano e à Igreja Ortodoxa Ucraniana e, ainda, pelas suas obras de caridade.

Em 2021, a sua fortuna estava avaliada em mais de 400 milhões de dólares e, segundo a Forbes, o empresário era o 24.º homem mais rico da Ucrânia.