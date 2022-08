Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Quantas bolas de Berlim posso comer nestas férias?”

A pergunta pode parecer estranha – e a resposta talvez não seja difícil de adivinhar – mas não é rara. Todos os anos, por esta altura, antes de se fazerem à estrada para dias de descanso, muitos pacientes de Mariana Chaves colocam esta questão à nutricionista. E todos os anos, por esta altura, a especialista relembra que “a saúde não é um reflexo das exceções, mas sim das rotinas”.

Este é um dos temas que Mariana Chaves aborda na nova newsletter do Observador e que chega hoje pela primeira vez aos subscritores. Todas as quartas-feiras, a autora do podcast “Aprender a Comer”, um dos maiores sucessos da Rádio Observador, vai escrever sobre dicas úteis, curiosidades, conselhos práticos e recomendações para que possamos ter hábitos mais saudáveis na hora das refeições, dos snacks entre elas e das compras para as preparar. E vai também desfazer alguns mitos sobre alimentação.

A newsletter chamar-se-á “Posso Comer?” e, na edição de hoje, a nutricionista começa justamente por desconstruir uma das ideias feitas que temos sobre comida de verão: a de que os grelhados são uma opção saudável. Não são propriamente uma alternativa proibida do ponto de vista nutricional, mas precisam de ser confecionados com alguns “truques” para serem menos prejudiciais à saúde. Sobre isto, deixamos uma (boa) pista para os apreciadores: a solução pode envolver vinho branco ou cerveja.

“Há muitas coisas que damos por adquiridas no nosso dia a dia quando pensamos em alimentação”, diz a nutricionista. “Mas algumas, as menos saudáveis, podem ser evitadas de forma simples e prática, com alternativas ao alcance de todos. Só precisamos de estar informados. E é também sobre isso que eu vou escrever todas as semanas.”

Mariana Chaves informará os leitores, de forma acessível mas com fundamento científico, acerca de temas novos enquanto ajuda a desfazer problemas velhos sobre alimentação, saúde e bem estar. Sem palavreado muito técnico e sem embarcar em regimes alimentares muito restritivos. Pelo caminho, pretende esclarecer dúvidas que levam a perguntas como a das bolas de Berlim.

Licenciada em Ciências da Nutrição, Mariana Chaves é autora do livro Dieta Única (ed. Guerra e Paz, 2016). Começou a carreira profissional no Hospital de Santa Maria, onde trabalhou sobretudo em nutrição oncológica, e hoje faz clínica privada (consultas de emagrecimento, diabetes, obesidade infantil, doenças alimentares, oncologia, etc).

A newsletter “Posso Comer?” faz parte de um conjunto de iniciativas preparadas para os assinantes do Observador – tal como a newsletter “Coisas de Família”, assinada por Sónia Morais Santos, autora do blogue “Cocó na Fralda”, que lançámos no mês passado – e chegará aos leitores todas as quartas-feiras, pelas 14h30, ficando também disponível no site. As primeiras três edições são de acesso livre, mas para as restantes será necessário ter uma assinatura ativa.

