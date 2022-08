Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De um dia para o outro, o teor das publicações de Igor Kuryan nas redes sociais mudou drasticamente. O ucraniano, natural da cidade de Kherson, é um apaixonado por jardinagem. Cuida do seu “jardim dos contos de fadas”, como lhe chama, e, assim, o seu Facebook estava repleto das espécies que por lá cresciam — desde malmequeres, bambus, abacates ou palmeiras.

Um dia depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, a 25 de fevereiro, o homem de 55 publicou uma selfie com uma espingarda, anunciando que se tinha voluntariado para lutar numa das unidades de Forças de Defesa Territorial ucranianas. Até aqui, tudo fazia sentido. Foi em abril, já com Kherson controlada pelas forças russas, que tudo mudou.

As suas redes sociais começaram, gradualmente, a contar uma história. Primeiro, era um ucraniano patriota — imagens partilhadas mostravam que, em 2014, foi ajudar os militares no âmbito dos conflitos com as forças separatistas pró-Rússia. Depois, começaram a surgir vídeos estranhos: num deles, conta a americana CNN, surgia magro e pálido, no meio de dois homens armados e mascarados. Nas mãos tinha a bandeira ucraniana e a bandeira vermelha e preta do movimento nacionalista deste país. Dizia que Kherson estava ocupada, relatava que a Defesa Territorial daquela cidade estava desfeita. Noutro vídeo, já denunciava o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Não valia a pena lutar: “Creio que mais resistência é inútil”. De mãos atadas, e num cenário com armas à vista, alegava que tinha feito parte de um complô, liderado por Kiev, para atacar soldados russos e ativistas. “Sugiro que todos os combatentes da Defesa Territorial rendam as suas armas”, dizia. Transmitido na televisão estatal russa, aquele conteúdo circulava pelo Facebook, pelo Instagram e até pelo TikTok.

Só que Igor Kuryan não tinha TikTok, não sabia utilizá-lo — nem sabia o que era. Mais um argumento que alimentava as suspeitas: ele não era o verdadeiro autor das publicações. Sabe-se agora que o homem tinha sido capturado pelas forças russas, num dia de abril em que cuidava do seu jardim. “Eles começaram a usar as redes sociais do meu pai. Viram que ele era ativo no Facebook, registaram-no no TikTok — o meu pai nem sabe o que o Tik Tok é”, explicou a filha, Karyna, jornalista de 23 anos, que deixou a Ucrânia quando a guerra começou. “Quiseram fazer dele um fantoche”, disse à CNN, a quem forneceu as imagens do pai a ser usado pela máquina de propaganda russa.

