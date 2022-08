Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A UNITA não esteve no sábado à noite no velório de José Eduardo dos Santos na mansão de Miramar e prepara-se para ficar ausente do funeral do ex-Chefe de Estado “se for um funeral político”. Nelito Ekuikui diz que o seu partido estará presente se for uma cerimónia realizado pela família, com a participação do Estado”.

O secretário provincial de Luanda da UNITA argumenta que “a tentativa de politizar o óbito do ex-Presidente numa coincidência de datas num clima de eleições é alguma coisa que não está bem aqui explicada”. O corpo de José Eduardo dos Santos chegou no sábado, no dia em que o MPLA fazia, em Luanda, o seu último comício, em que João Lourenço não disse uma palavra sobre o assunto.

“O que se pretende com a politização da vinda do corpo e um aproveitamento político não se vai consolidar, pelo contrário, o governo está exposto na medida em que tratou mal o ex-chefe de Estado com todos os erros que cometeu, e foram muitos, mas ainda assim merecia mais dignidade”, respondeu o deputado d UNITA aos jornalistas quando questionado no final do culto ecuménico a favor da paz promovido por várias igrejas cristãs.

