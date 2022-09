A União Europeia (UE) vai comprar 10 aviões e três helicópteros de combate a fogos florestais, duplicando a sua capacidade, anunciou esta quarta-feira, em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Com esta aquisição, será duplicada a capacidade da UE para combater incêndios no próximo ano.

Nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora”, disse a líder do executivo comunitário, intervindo no seu terceiro discurso sobre o Estado da União, na sessão plenária do Parlamento Europeu.