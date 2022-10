Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Alla Pugacheva, cantora russa e opositora à guerra na Ucrânia, revelou que está em Israel semanas depois do seu marido ter sido incluído na lista de inimigos do regime de Vladimir Putin.

O anúncio foi feito no passado domingo na rede social Instagram, onde a artista publicou uma fotografia sorridente acompanhada da descrição: “Agradeço ao meu exército multimilionário de fãs pelo amor e apoio, pela capacidade de distinguir a verdade da mentira. Rezo por vocês e pela paz na Terra Santa. Estou feliz!”

A publicação surge cerca de três semanas depois da cantora de 73 anos se ter insurgido contra as ações do Presidente russo na Ucrânia, invadida há 230 dias. Nesse momento Pugacheva desafiou as autoridades russas a considerarem-na uma “agente estrangeira” tal como fizeram com o seu marido, Maxim Galkin.

O The Guardian revela que o casal fugiu para Israel no mês de fevereiro, alguns dias depois da guerra ter começado, mas a artista voltou à Rússia acompanhada pelos dois filhos que iniciavam um novo ano escolar. Marcou ainda presença no funeral de Mikhail Gorbachev no passado dia 3 de setembro. Galkin é cidadão israelita, nacionalidade concedida pelo facto do comediante, cantor e apresentador de televisão ter origens judaicas, o que o torna elegível para requerer e receber a cidadania.