Marcelo Rebelo de Sousa volta a falar sobre as intervenções que fez relativas aos abusos sexuais — muito criticadas — e, pela primeira vez, pede desculpa. “A minha intenção não foi ofender. Se porventura uma vítima que seja está ofendida peço desculpa por isso porque não era esse o meu objetivo.”

A justificação surgiu logo de seguida: “O meu objetivo era exatamente o contrário: temer que muitas vítimas, por medo, por limitação, não tivessem falado e o número que deveria ser ainda mais alto pudesse ficar onde ficou.”

Após a conferência “Rumo a uma nova ordem social?”, o Presidente da República fez questão de se dirigir às vitimas dos abusos sexuais, “em particular aos que vêm da parte de responsáveis da Igreja”, frisando que a “intenção não foi ofender”.

Além das vítimas, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu ainda uma palavra aos portugueses e agradeceu, sublinhando que recebeu “centenas de mensagens” nos últimos dois dias, “dizendo o que é óbvio: que me conhecem há muitos anos, que conhecem o mandato e que sabem que as causas sociais são as minhas causa“. “Conhecemos o seu caráter, é o que é e não muda aos 74 anos e sete de mandato”, aponta o chefe de Estado, referindo-se novamente às mensagens que recebeu.

Por outro lado, não passou sem deixar também uma mensagem ao mundo político e à comunicação social. “Faz parte da democracia o espírito crítico, a abertura, não haver as censuras próprias da ditadura e haver a liberdade própria da democracia e queria garantir aos portugueses e a todos quantos servem os portugueses na comunicação social, nos movimentos sociais e nos partidos políticos que o Presidente cá está, vai continuar o seu caminho, tem ainda pela frente três anos e meio [de mandato], exatamente como sempre foi, sem mudar uma vírgula nos valores, nos princípios, na determinação, sempre ao serviço dos portugueses e de Portugal.”

Depois das mensagens e das justificações que surgem dois dias depois das polémicas declarações, Marcelo Rebelo de Sousa, ao contrário do que é habitual, saiu sem responder a mais perguntas e deixando um ponto final no tema: “Está dito.”

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que não tinha surpreendido com o número de queixas que chegaram à Comissão Independente que investiga os abusos sexuais: “Haver 400 casos não me parece particularmente elevado porque noutros países com horizontes [temporais de investigação] mais pequenos houve milhares de casos”, referiu o Presidente da República.

As críticas não tardaram e, da esquerda à direita, só o PS — nomeadamente António Costa — saiu em defesa do chefe de Estado. Primeiro nas redes sociais e depois no próprio Palácio de Belém, onde Marcelo tinha reuniões marcadas com os partidos no âmbito do Orçamento do Estado, o tema foi um elefante na sala ao qual o Presidente da República não conseguiu escapar.