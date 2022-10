Um Orçamento do Estado para 2023 que aponta para o futuro e que, aos olhos de Marcelo Rebelo de Sousa, é a prova de que António Costa vai manter-se até ao final da legislatura. O Observador sabe que o Presidente da República transmitiu a vários partidos que considera este Orçamento “habilidoso”, “sem horizonte”, feito para “navegar à vista e “sem projeto”.

Marcelo Rebelo de Sousa não esquece a incerteza internacional que se vive devido à guerra na Ucrânia e nota neste OE a prudência do Governo para o caso de a situação piorar. Ainda assim, nas conversas que manteve com os vários partidos, deixou claro que cumprirá as funções de chefe de Estado e será o primeiro a avisar o Governo caso considere que é preciso ser feito mais.

Mas a calculadora de Marcelo Rebelo de Sousa viu mais do que números orçamentais neste documento: o Presidente olha para o OE2023 como a confirmação de que o primeiro-ministro quer ficar até ao fim do mandato e que não ambiciona uma viagem até à Europa ou até a Belém (que o próprio António Costa já afastou).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.