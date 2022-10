Siga aqui o liveblog sobre a guerra.

A cidade de Kiev acordou sob ataque na manhã desta segunda-feira. As forças russas terão usado drones kamikaze sobre a capital ucraniana e a Ucrânia não tem dúvidas de onde vem a ajuda ao regime de Moscovo. Para as autoridades ucranianas, os equipamentos têm origem iraniana, embora o governo do Irão se tenha apressado a negar a situação.

“Explosões em Kiev. A capital foi atacada por drones kamikaze”, escreveu Andriy Yermak, o chefe da gabinete do Presidente da Ucrânia, na sua conta de Telegram, na manhã desta segunda-feira, confirmando os ataques das forças russas de que a capital ucraniana foi alvo e que mataram, pelo menos oito pessoas.

Os russos acham que isso os ajudará, mas essas ações são como uma agonia. Precisamos de mais sistemas de defesa aérea e o mais rápido possível. Não temos tempo para ações lentas. Mais armas para defender o céu e destruir o inimigo. Que assim seja”, acrescenta ainda Yermak no seu post.

