A Aston Martin organizou uma sessão de treinos no circuito de Silverstone, em que o convidado de honra era o Valkyrie AMR Pro, a versão de pista do Valkyrie que 150 felizardos vão poder adquirir e passear com ele por todo o lado, isto depois de desembolsar 2,5 milhões, mais impostos. E porque um hiperdesportivo com 1000 bhp (1014 cv) e cerca 1030 kg necessita de um piloto à altura para revelar todo o seu potencial, o construtor britânico contratou o rápido Nico Hulkenberg, que ainda recentemente víamos na grelha da F1.

Um dos convidados presentes na pista britânica foi o youtuber Mr JWW, que teve direito a dar umas voltas à versão curta de Silverstone com o Valkyrie AMR Pro, modelo de que foram produzidas apenas 40 unidades, entretanto já todas vendidas por 3 milhões antes de impostos, ainda mais do que as 25 projectadas inicialmente.

O vídeo recorda que o mais assanhado dos Aston Martin extrai do motor cerca de 1014 cv, não mencionando que este valor fica abaixo dos 1176 cv da versão de estrada do Valkyrie, por não recorrer ao sistema híbrido KERS com um motor eléctrico de 162 cv, similar aos que montam os F1 modernos. Ainda assim, com um peso de somente 1030 kg, é fácil prever que o cocktail é, no mínimo, explosivo.

A asa traseira e o gigantesco difusor inferior, associado ao splitter frontal, garantem segundo o construtor um apoio aerodinâmico de 2000 kg à velocidade máxima, uma carga que literalmente cola o AMR Pro ao asfalto, o que é óptimo nas curvas de alta velocidade. Parte da aderência também é conseguida à custa dos pneus, uns Michelin iguais aos que usam os carros que disputam as 24 Horas de Le Mans.

Se para acelerar o AMR Pro conta com o 6.5 V12 atmosférico, desprovido de filtros de partículas, catalisadores ou panelas de escape para reduzir o ruído, uma vez que se trata de uma versão só para pista, para travar a Aston Martin confiou nos travões de carbono. Não os utilizados pelos hiperdesportivos de estrada, que recorrem a discos e pastilhas em carbocerâmica para resistir melhor ao calor, mas ainda assim funcionarem correctamente a frio, mas sim 100% fibra de carbono, ideais para competição e para uma utilização em pista, mas que seriam pouco eficientes para a condução no dia-a-dia, onde as travagens a frio são frequentes.

Hulkenberg é um piloto experiente e rápido, considerando divertido um modelo com a mesma relação peso/potência de um F1, apesar de chamar a atenção para o facto de o AMR Pro curvar em Copse a 200 km/h, enquanto os F1 devoram a rápida primeira curva do traçado a 280/290 km/h. O piloto alemão avança ainda que o Valkyrie AMR Pro poderia ser mais rápido com uma diferente regulação aerodinâmica entre a frente e a traseira, uma vez que estava muito subvirador, com uma regulação menos invasiva do controlo de tracção e uma distribuição distinta da travagem pelos dois eixos a também poderem ajudar a retirar uns décimos por volta. Veja aqui como é rodar a fundo com este hiperdesportivo e delicie-se com o “cantar” do V12 atmosférico construído pela Cosworth.