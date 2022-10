A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vai propor ao Governo a classificação como sítio de interesse público das Ruínas Romanas da Quinta do Ervedal, em Castelo Novo, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, foi esta quarta-feira publicado em Diário da República.

O anúncio refere que está em causa uma área situada no sopé da vertente sul da serra da Gardunha, próximo da ribeira de Alpreade, freguesia de Castelo Novo.

A proposta de decisão decorre de proposta da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, de 8 de junho de 2022, que mereceu o acordo da Direção-Geral do Património Cultural.

O processo vai agora ser remetido para a secretária de Estado da Cultura, à qual compete o despacho de classificação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o referido, os elementos relevantes do processo, nomeadamente a fundamentação, o despacho do procedimento, a planta do sítio a classificar e da zona geral de proteção, estão disponíveis para consulta nas páginas da internet da DGPC, da Direção Regional de Cultura de Centro (DRCC).

O processo administrativo original está disponível para consulta (mediante marcação prévia) na DRCC, em Coimbra.

A informação também detalha que a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis e que as observações dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCC, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

Leia também: