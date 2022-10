Xi Jinping foi reeleito este domingo como líder do Partido Comunista Chinês, para um terceiro mandato como secretário-geral do partido. Há 10 anos aos comandos do país, vai ficar pelo menos mais cinco anos e até pode, com as alterações feitas, ficar no cargo muitos mais anos.

Xi Jinping quebra assim com a regra que estava estabelecida desde os anos 80 — depois da morte de Mao Tsé-Tung — que determinava um limite de dois mandatos para os líderes do partido, que comando o país. Segundo os analistas, com esta mudança Xi Jinping torna-se o líder mais poderoso desde Meo Tsé-Tung, fundador da República Popular e que liderou o país entre 1949 e 1976.

A votação foi feita este domingo à porta fechada, após o encerramento do 20.º Congresso do PCC, em Pequim.

O congresso acontece a cada cinco anos. E tem como objetivo escolher quem comanda o país, nomeando os membros do Comité Permanente do Politburo, que tem o poder de decisão na China. Xi Jinping será confirmado presidente em março, altura em que Li Qiang, um dos aliados de Xi, poderá ser apontado como novo primeiro-ministro, segundo a imprensa internacional.

Li Qiang está bem posicionado para ser o próximo primeiro-ministro. Li Qiang lidera a província de Xangai, que este ano esteve dois meses em confinamento. Li foi escolhido para ser o número dois do partido de um conjunto de sete homens do comité.

O atual primeiro-ministro Li Keqiang sairá em março, depois de ter concluído dois mandatos.

À Reuters, Joerg Wuttke, presidente da Câmara do Comércio da União Europeia na China, admitiu que não era o nome que estava na sua lista, dizendo que tinha a expectativa de ver Hu Chunhua ou Wang Yang, mais reformistas, a chegarem ao cargo de primeiro-ministro. Mas ambos foram deixados de fora do Politburo.

O comité também não terá qualquer mulher, o que acontece pela primeira vez em 25 anos. Sun Chunlan, de 72 anos, foi a última mulher a sentar-se no Politburo, mas atingiu a idade de reforma (68). Segundo a Bloomberg, Shen Yiqin e Shen Yueyue poderiam ser as candidatas a substituir Sun, mas limitaram-se a ser nomeadas para o comité central, onde 11 lugares entre 205 foram ocupados por mulheres.

Xi substituiu quatro dos sete elementos do comité permanente com aliados seus, incluindo o secretário do partido em Pequim, Cai Qi (66 anos), o seu chefe de gabinete Ding Xuexiang (60 anos), e o líder de Guangdong Li Xi (66 anos). Regressaram Zhao Leji, com 65 anos, e o chefe do secretariado do partido Wang Huning, com 67 anos. O comité permanente é composto por 7 elementos.

A nomeação do novo comité do Politburo e a recondução de Xi Jinping como secretário-geral do partido já tiveram as congratulações de Putin e do líder da Coreia do Norte Kim Jong Un.

O Presidente russo Vladimir Putin diz estar desejoso de desenvolver a parceria entre os dois países. “Os resultados do congresso confirmar completamente a sua autoridade política, bem como a união do partido que lidera”, declarou Putin, segundo uma comunicação no site do Kremlin.