Os serviços de informações ligados à Defesa da Ucrânia dizem que o grupo Wagner, composto por mercenários e conhecido como o exército privado de Putin, começou a recrutar prisioneiros russos com HIV e Hepatite C para a guerra na Ucrânia.

De acordo com o jornal ucraniano Kyiv Post, que cita os serviços de informação ucranianos, esta terça-feira mais de 100 reclusos com HIV e/ou Hepatite C foram recrutados na colónia penal número cinco em Metallostroy, São Petersburgo (Rússia).

“Há um ressentimento crescente entre outros combatentes [que são] forçados a servir ao lado dos infetados”, afirmaram os serviços de informações ligados à Defesa da Ucrânia que defende ainda que os médicos russos são conhecidos por, de forma rotineira, se recusarem a tratar soldados feridos que tenham Hepatite C ou HIV.

O Kyiv Post explica que combatentes russos com HIV ou Hepatite C capturados por ucranianos e em cativeiro no país confirmaram as informações sobre o recrutamento em massa de prisioneiros doentes por parte do grupo Wagner.