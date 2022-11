As autoridades da China começaram a investigar várias pessoas que participaram nos protestos do fim de semana contra as restrições ligadas à Covid-19 no país, revelam a Reuters e a BBC. As manifestações estão, entretanto, a acalmar de tom, numa altura em que a repressão policial aperta.

Segundo a BBC, as forças policiais estão em força em várias cidades do país, o que está a contribuir para reprimir mais manifestações. Ao mesmo tempo, estão a investigar manifestantes. A Reuters identifica, citando pessoas que participaram nas manifestações em Pequim, alguns casos de alegada repressão. Um dos manifestantes terá recebido uma chamada telefónica tendo-lhe sido pedido que se apresentasse numa esquadra na terça-feira, para deixar um depoimento por escrito sobre o que fez no domingo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.