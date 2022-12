A versão oficial é esta: de 3 de dezembro até esta segunda-feira, 19 — ou seja, ao longo de 16 dias —, não morreu ninguém na China devido à Covid-19. Num país que tem 1.4 mil milhões de habitantes, e que até levantou restrições a 7 de dezembro, aliviando fortemente a política de controlo rigoroso das infeções, ninguém morreu. Esta é a versão das autoridades chinesas. A realidade, porém, pode ser muito diferente, têm vindo a relatar os meios de comunicação internacionais e especialistas de saúde.

Nos últimos dias, têm-se vindo a intensificar as críticas à gestão da Covid-19 pelo regime chinês. A 7 de dezembro, após protestos populares contra as restrições que até então se mantinham — contra, nomeadamente, a política “Covid zero”, que retraiu a economia chinesa como há muito não se via (deverá crescer 3% este ano, a pior performance em quase 50 anos) —, o regime de Beijing mudou de estratégia.

