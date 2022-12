Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

“Os terroristas russos estiveram a guardar um dos maiores ataques massivos de mísseis desde o início da invasão para os últimos dias do ano.” Foi desta forma que o Ministério da Defesa da Ucrânia reagiu ao ataque que esta quinta-feira voltou a fazer soar as sirenes de ataque aéreo no país.

russian terrorists have been saving one of the most massive missile attacks since the beginning of the full-scale invasion for the last days of the year.

They dream that Ukrainians will celebrate the New Year in darkness and cold.

But they cannot defeat the Ukrainian people. — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 29, 2022

Primeiro, o conselheiro de Zelensky, Mykhailo Podolyak, deixou avisos sobre “100 mísseis” a caminho da Ucrânia, número que mais tarde foi elevado para 120. Estes mísseis foram disparados a partir do Mar Negro, de acordo com as forças ucranianas.

29.12.22. 120+ missiles over ???????? launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022

Durante a manhã, foram registados mísseis a sobrevoar algumas das principais cidades ucranianas, incluindo a capital do país. Os autarcas locais recorreram ao Telegram para relatar explosões ouvidas em Kharkiv, Kiev, Lviv, Sumy, Zhytomyr ou ainda em Odessa. A população foi aconselhada a dirigir-se o mais depressa possível para abrigos e rapidamente chegaram os avisos sobre falhas de energia. Em Lviv, por exemplo, 90% da cidade ficou sem energia.

As explosões, descritas por ucranianos no Twitter como a sensação de um “terramoto”, aconteceram também devido aos sistemas de defesa terem conseguido abater alguns dos mísseis. Em Kiev, por exemplo, foram abatidos pelo menos 16 mísseis, de acordo com números da Força Aérea ucraniana avançados pelo autarca Vitali Klitschko. Em Odessa, o número foi mais elevado, com 21 mísseis abatidos.

Two loud explosions in Lviv Oblast now. My house shaked — Iryna Matviyishyn (@IMatviyishyn) December 29, 2022

Ainda assim, os destroços destes mísseis fizeram estragos em algumas cidades, nomeadamente na capital, onde foram registados três feridos, incluindo uma adolescente de 14 anos, e danos em casas e num automóvel. Em Odessa, os destroços tiveram consequências na infraestrutura de energia, levando a falhas de energia na região.