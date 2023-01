Afeela é uma marca desconhecida de todos, mas os seus progenitores, respectivamente Sony e Honda, figuram entre as marcas mais reputadas do mercado. A primeira como empresa tecnológica japonesa, conhecida pelos seus investimentos na música e filmes, mas sobretudo em consolas de jogos e produtos electrónicos, enquanto a segunda é um dos mais respeitados fabricantes de veículos nipónicos. Deram as mãos e criaram a Afeela, como a marca da recém-formada Sony Honda Mobility, destinada a produzir automóveis eléctricos e autónomos.

De momento, os dois gigantes japoneses revelaram apenas a estratégia para o futuro e aquele que será o primeiro modelo da Afeela, que na prática parece uma evolução do Sony Vision-S Concept, o protótipo que a tecnológica nipónica chegou a apresentar quando ainda pretendia avançar sozinha para a fabricação dos seus automóveis. O veículo será apresentado na versão definitiva no início de 2025, com as encomendas a arrancar na mesma ocasião, estando as entregas previstas para final de 2025, início de 2026.

Ecrã gigantesco para explorar o potencial dos jogos da Sony 3 fotos

Tudo indica que os modelos a fabricar pela Sony Honda Mobility recorrerão à experiência de produção da Honda, mas à tecnologia da Sony no capítulo das baterias e, sobretudo, em tudo o que respeita à conectividade e condução autónoma. Para isto, a Sony coloca à disposição o seu profundo conhecimento de placas gráficas, câmaras, digitalização, processamento de imagens e ecrãs.

A Sony e a Honda não se estenderam muito sobre as especificações do modelo, além de que exibirá um comprimento total de 4,895 m, 1,90 m de largura e 1,46 m de altura, associados a uma distância entre eixos de três metros, o que permitirá incorporar baterias de grande capacidade. As formas gerais correspondem a uma berlina com óbvias preocupações aerodinâmicas, com um capot frontal baixo e esguio, um tejadilho de desenho fluído e uma traseira curta e fortemente descendente, perseguindo um Cx tão baixo quanto possível.

O habitáculo parece espaçoso, mas o destaque vai para o imenso ecrã que ocupa todo o tablier, existindo nas extremidades displays para projectar as imagens das câmaras que substituem os retrovisores exteriores, mais uma vez para não perturbar a aerodinâmica. Igualmente de destacar é o volante tipo yoke, como o revelado pela Tesla para o Model S Plaid e que a Toyota promete começar a usar no bZ4X a partir de 2024. É de esperar que, já que vai dotar o modelo da Afeela com condução autónoma, os passageiros e o condutor a bordo possam viajar entretidos com os jogos tornados populares através das PlaySation.