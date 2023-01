Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente Volodymyr Zelensky revogou a cidadania de quatro ucranianos, incluindo o oligarca e ex-deputado Viktor Medvedchuk, um aliado próximo do líder russo.

“Com base em documentos preparados pelos serviços de segurança e pelo Serviço Estatal de Migração, e de acordo com a Constituição do nosso Estado, decidi revogar a cidadania de quatro pessoas”, revelou o líder ucraniano no habitual discurso diário.

Além de Medvedchuk, Zelensky revogou a cidadania de Andriy Leonidovych Derkach, Taras Romanovych Kozak e Renat Raveliyovych Kuzmin. “Se os deputados do povo escolherem não servir o povo da Ucrânia, mas os assassinos que vem ao nosso país, as nossas ações vão ser apropriadas“, prometeu.

Viktor Medvedchuk é um aliado próximo do Presidente Vladimir Putin, sendo inclusivamente padrinho de uma das suas filhas. Era o homem que o líder russo queria ver como Presidente da Ucrânia enquanto intermediário do Kremlin, desfecho que não chegou a verificar-se com a vitória de Zelensky nas eleições de 2019.

O ex-deputado é acusado pelo Ministério Público da Ucrânia de “traição ao mais alto nível”. Em causa está o incentivo à independência do Donbass – região que Kiev e Moscovo disputam – e um esquema que financiava os líderes das regiões separatistas através dos lucros obtidos pela exploração de recursos naturais na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Detido pelas autoridades ucranianas em abril do ano passado, Medvedchuk foi libertado numa troca de prisioneiros no final de setembro. Moscovo assegurou a sua libertação em troca de 200 militares ucranianos.