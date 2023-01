Benjamin Mendy, jogador do Manchester City, foi ilibado de sete das nove alegações de violação e agressão sexual de que tinha sido acusado. O internacional francês, que foi detido em agosto de 2021, foi considerado inocente de seis acusações de violação e outra de agressão sexual.

Contudo, e ao fim de 13 dias de deliberação por parte do júri e de um julgamento que começou há cinco meses, existem ainda duas acusações que ficaram penduradas — uma violação, que data de outubro de 2020 e envolve uma mulher de 24 anos, e outra de tentativa de violação, em outubro de 2018 e com uma mulher de 29 anos.

A acusação tem agora sete dias para decidir que pretende prosseguir para um novo julgamento em relação a estas duas acusações onde não foi alcançado um veredito. De acordo com a Sky Sports, Benjamin Mendy levou as mãos à cabeça no momento em que a sentença foi lida no Chester Crown Court, em Chester, a cerca de 50 quilómetros de Manchester.

Assim como o lateral de 28 anos, também Louis Saha Matturie — amigo do jogador e apresentado pela acusação como o responsável por encontrar e persuadir as mulheres alegadas violadas por Mendy — foi ilibado de três acusações de violação. Ainda assim, tal como acontece com o internacional francês, a acusação ainda pode optar pela repetição do julgamento em relação a seis acusações (quatro de violação, duas de agressão sexual) onde não foi alcançado um veredito.

Benjamin Mendy, que conquistou o Mundial 2018 na Rússia com a seleção francesa e tinha chegado ao Manchester City no ano anterior, foi detido em agosto de 2021 e imediatamente suspenso pelo clube inglês, deixando de receber os respetivos salários no mês seguinte.

Foi acusado de sete violações, envolvendo quatro mulheres, uma tentativa de violação a uma quinta mulher e uma agressão sexual contra uma sexta mulher (sendo que esta última surgiu quando já estava detido). O contrato de Mendy com o City termina no verão, no final da atual temporada — não sendo possível antecipar o que pode ainda acontecer na sequência do julgamento do jogador francês.