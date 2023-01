“Voltem para trás.” Estas terão sido as últimas palavras de uma mulher, de 28 anos, atacada até à morte por oito cães, dirigindo-se às pessoas que se apoximavam dela. Os pormenores do incidente ainda estão sob investigação, mas tudo indica que se tratava de uma passeadora de cães profissional, de Londres, que, na altura do incidente estaria a passear diversos animais ao mesmo tempo. Dois cães terão começado a lutar entre si e, presa pelas diversas coleiras, a vítima terá tombado, incapaz de se soltar. Os cães começaram a atacar indiscriminadamente o que estava à sua frente e terá sido assim que a mulher perdeu a sua vida, segundo a imprensa britânica. No entanto, todos os detalhes ainda estão por confirmar.

Uma outra mulher foi mordida pelos cães e recebeu cuidados médicos, recebendo alta hospitalar depois dos tratamentos.

Officers were called to Gravelly Hill, Caterham. The dog attack victim was pronounced dead at the scene https://t.co/K6Q9tTkgTg — Evening Standard (@EveningStandard) January 12, 2023

A Sky News falou com Sue Dove, uma testemunha ocular que viu a vítima a ser atacada, na quinta-feira passada, por diversos cães. “Ela gritou para voltarmos para trás e, com isso, dois deles correram na nossa direção”, explicou. Sue Dove estava a andar de cavalo, o seu animal assustou-se, e ela caiu. “Estou triste por uma mulher ter morrido”, disse, mas frisou que a vítima estava a passear demasiados cães ao mesmo tempo.

“Esta senhora estava claramente fora de controle por qualquer motivo, caiu no chão, e foi atacada”, acrescentou a testemunha.

No Reino Unido é habitual ver os chamados dog walkers a passear diversos cães ao mesmo tempo. Nas redes sociais a discussão sobre a necessidade de criar um limite ao número de animais que uma pessoa pode passear em simultâneo ganhou fôlego.

A legislação britânica prevê uma pena de prisão de até 14 anos para donos de cães que matem alguém.

Woman heard screaming "turn back" to passers-by as she was mauled to death by the dogs she was walking in Surrey https://t.co/6aCpjt3Es9 — LBC (@LBC) January 14, 2023

“Este é um trágico incidente em que, infelizmente, uma jovem perdeu a vida”, disse aos jornalistas o inspetor Lyndsey Whatley, comandante do distrito de Tandridge, ao fazer um balanço do acidente na sexta-feira.

“Sei que os eventos de ontem serão motivo de grande preocupação para a comunidade local e gostaria de assegurar aos residentes que estamos confiantes de que todos os cães envolvidos estão sob custódia da polícia enquanto investigamos as circunstâncias do que aconteceu”, acrescentou. Nos próximos tempos, e enquanto as investigações decorrem, as autoridades continuarão na zona.

O tablóide The Sun escreve que entre os oito cães não estava nenhuma raça proibida — no Reino Unido, as raças Pit Bull Terrier, Tosa, Dogo Argentino e Fila Brasileiro são ilegais. Entre os cães que estavam a ser passeados estavam, segundo a imprensa, um Leonberger (cão de porte grande), dois Dachshunds (cão-salsicha), um Cockapooa e um Collie (ambos de porte médio).