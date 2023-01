Em atualização

Um incêndio deflagrou na noite desta segunda-feira num prédio habitacional no centro de Lisboa, na Calçada Nova do Colégio, perto do Hospital de S. José. O fogo destruiu a cobertura do edifício, que ficou sem condições de habitabilidade, segundo confirmou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Fonte dos sapadores também confirmou ao Observador que chegaram a estar presentes no local 16 viaturas a combater o fogo. De acordo com o comandante Tiago Lopes, pelas 22h o fogo já estava dominado e não havia registo de feridos. O incêndio já foi dado como extinto.

Trata-se de um edifício de três andares, segundo o comandante, e todos os residentes foram retirados. “Conseguimos evacuar [o prédio]”, adiantou, referindo que não havia muitas pessoas lá dentro — 24 ao todo.

Questionado sobre se as pessoas regressariam às suas habitações, Tiago Lopes indicou que não seria possível, porque “a cobertura foi toda destruída, logo a chuva entra”. Para além disso, registaram-se algumas explosões, provavelmente de bilhas de gás.

Também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, esteve presente no local e destacou a “resposta rápida e coordenada” dos bombeiros, polícia e proteção civil, perante uma situação que não era esperada e que representou “um grande susto” para os residentes.

“A situação está completamente controlada”, garantiu, porém, o autarca. Quanto às 24 pessoas retiradas do prédio — residentes e também turistas que estavam ali a dormir em unidades de alojamento local —, Moedas esclareceu que tudo está a ser feito para “que estas pessoas possam dormir com um teto”, tendo por isso sido contactados “parceiros, como a Santa Casa da Misericórdia”.