“A economia tem-nos surpreendido [pela positiva] trimestre após trimestre”, afirmou Mário Centeno esta terça-feira numa mesa-redonda na cimeira de Davos, organizada pelo Forum Económico Mundial. O governador do Banco de Portugal salientou que é provável que o 4º trimestre tenha sido de crescimento positivo e “talvez também sejamos surpreendidos na primeira metade do ano”, admitiu.

Mário Centeno argumentou que a Europa tem tido um desempenho melhor do que se temia no início da crise económica agravada pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia. O principal sinal positivo nas últimas semanas foi, notou o governador do Banco de Portugal, a notícia de que a economia alemã teve um crescimento positivo no quarto trimestre, evitando a contração que boa parte dos economistas consideravam provável.

Na sexta-feira o organismo oficial de estatística na Alemanha apontou para uma estagnação económica na comparação trimestral (e um crescimento de 1,9% na comparação com o período homólogo do ano anterior). O ministro alemão da Economia assinalou, com base naqueles dados, que o abrandamento económico neste inverno será mais moderado do que se temia.

Centeno participa esta semana na cimeira de Davos, na Suíça, a 53.ª reunião anual do Fórum Económico Mundial, dedicada ao tema “Cooperação num Mundo Fragmentado”.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afastou na segunda-feira o cenário de uma recessão na economia portuguesa. “As nossas projeções nunca coincidiram com esse cenário, isso era o cenário a nível europeu, não para o nosso país. O cenário que hoje temos para Portugal […] é o de que tenhamos terminado o ano com um último trimestre a crescer e, para já, não temos qualquer indicador de que o primeiro trimestre do ano tenha um resultado diferente”, sustentou Fernando Medina, à entrada de uma reunião do conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), em Bruxelas.