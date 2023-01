No Reino Unido, a Dacia está a oferecer sacos de água quente para atrair clientes aos seus stands de venda. No fundo, a marca mais acessível do Grupo Renault, que lidera as vendas europeias (e portuguesas) a clientes particulares e que se transformou num verdadeiro cash cow do grupo, está a brincar com a BMW. Mais especificamente, com a forma como esta marca alemã comercializa alguns dos seus dispositivos opcionais, que antes equipavam de série os mesmos modelos.

A prática de cobrar através de uma assinatura mensal uma determinada verba por bancos aquecidos ou ar condicionado com controlo separado à esquerda e à direita, entre outros sistemas, está longe de ser exclusiva da BMW, sendo comum a outras marcas de luxo germânicas. Mas em Inglaterra, onde os Inversos são rigorosos, a marca bávara causou alguma polémica ao anunciar as assinaturas mensais para soluções tão simples como o aquecimento de bancos, mesmo quando os clientes optam pelas versões mais equipadas. E a Dacia não desperdiçou a oportunidade.

Aproveitando o frio que se faz sentir, o construtor romeno lançou uma campanha que visa desafiar o público a conhecer os seus modelos. Para tal, oferece um saco de água quente aos potenciais interessados, que denomina “heated seat saviors”, oferecendo assim um sistema de aquecimento rudimentar, mas eficiente, que até pode servir aos clientes da BMW que não queiram pagar mais pelos bancos aquecidos.

O saco de água quente da Dacia dificilmente será utilizado nos veículos da marca, uma vez que este construtor barato, ao contrário do que acontece com o fabricante de luxo, oferece no mercado britânico o aquecimento dos assentos de série nas versões mais equipadas dos Duster, Sandero e Jogger.