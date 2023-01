Em atualização

Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas num tiroteio na cidade de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, noticia a Associated Press citando um responsável da polícia daquela cidade.

De acordo com aquela agência, o tiroteio ocorreu por volta das 2h30 da manhã locais (por volta das 10h30 de Lisboa) no bairro de Beverly Crest, na cidade de Los Angeles.

O sargento Frank Preciado, da polícia de Los Angeles, explicou à Associated Press que as três pessoas que morreram estavam dentro de um carro, enquanto as quatro que ficaram feridas estavam no exterior do veículo.

Os feridos foram levados para o hospital e, de acordo com a agência, encontram-se em situação crítica.

No momento em que a Associated Press divulgou a informação, a polícia ainda não tinha informações detalhadas sobre os motivos concretos da troca de tiros — que é já a quarta situação do género no estado da Califórnia este mês.